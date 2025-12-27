Buen Camino è già da record | superati in due giorni i 13 milioni al botteghino

In soli due giorni Buen Camino ha superato le vendite di Avatar dopo una settimana. Grande successo per Checco Zalone che supera i 13 milioni in due giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

