Buen Camino è già da record | superati in due giorni i 13 milioni al botteghino
In soli due giorni Buen Camino ha superato le vendite di Avatar dopo una settimana. Grande successo per Checco Zalone che supera i 13 milioni in due giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Buen Camino, il film di Checco Zalone da record: oltre 13,5 milioni in due giorni
Leggi anche: L'uragano Checco Zalone: perché in soli due giorni Buen Camino è già da record
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Credi in te stesso: la storia di Rocky di Sylvester Stallone
Il “Buen Camino” di Checco Zalone sbanca il botteghino anche a Santo Stefano, facendo registrare numeri da capogiro, anche rispetto al record storico dell’esordio nel giorno di Natale. Il 26 dicembre ‘Buen Camino’ ha incassato altri 7.918.273 euro, secondo - facebook.com facebook
Seconda giornata di grandi incassi per Buen Camino, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. L'incasso è stato di 7.918.273 euro (+37% rispetto all'esordio), con 973.703 presenze, per un totale di 13.766.122 euro in due giorni, una m x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.