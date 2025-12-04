In regione superati i dieci milioni di turisti a ottobre

Per la prima volta in Friuli Venezia Giulia a ottobre è stata superata la quota dei dieci milioni di turisti annuali. La cifra era già stata raggiunta nel 2023 e ‘24, ma è la prima volta che ci si arriva due mesi prima di fine anno. L’hanno annunciato il governatore Massimiliano Fedriga e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - In regione superati i dieci milioni di turisti a ottobre

Altri contenuti sullo stesso argomento

“ ´, ”! Ma in Sicilia si sono superati: il presidente della Regione si è organizzato il premio, si è nominato Ambasciatore dell’Ambiente... e se l’è pure consegnato! Se serve un modello di efficienza, eccolo qui: l’autocelebrazione fatta - facebook.com Vai su Facebook

Cina: Xinjiang, rimborsi fiscali ai turisti superano 8 milioni di yuan nel 2025 - ovest della Cina, famosa per le sue risorse turistiche naturali e culturali diversificate, è da tempo una meta privilegiata per i viaggiatori ... Segnala italpress.com

Giacarta supera Tokyo, ora è la città più popolosa del mondo. Ma c'è un ma: sta sprofondando - La capitale dell'Indonesia conta oggi quasi 42 milioni di abitanti, più di Paesi Bassi, Belgio e Portogallo messi insieme. Si legge su wired.it

Crisi idrica, subito soluzioni per Trapani e Agrigento, venti milioni dalla Regione in due anni - Per evitare il "taglio" della fornitura idrica da parte di Siciliacque che vanta un credito di 23 milioni, la Regione anticiperà 10 milioni nel 2026 e 10 nel 2027 che il Consorzio Aica dovrà restituir ... Come scrive blogsicilia.it

La metropolitana di Monza. Altri dieci milioni dalla Regione. Ma ora si attendono i decreti - Regione Lombardia ha approvato il nuovo stanziamento da 10 milioni di euro, che porta a 293 milioni il contributo ... Lo riporta ilgiorno.it

Regione Sardegna: dieci milioni per la digitalizzazione degli archivi comunali. L’assessora Motzo: "Sosteniamo i comuni nella transizione al digitale” - Dieci milioni di euro per rendere digitali gli archivi comunali della Sardegna: è l’investimento approvato dalla Giunta regionale per accompagnare i 377 Comuni sardi nell ... Secondo regione.sardegna.it

Presentato il Voucher Internazionalizzazione PMI 2026: dieci milioni per le imprese che guardano all'estero - Le aziende del Lazio hanno dimostrato di sapersi affermare sui mercati esteri con credibilità e proposte innovative». Come scrive regione.lazio.it