Studente ucciso da un compagno di scuola le reazioni | Parlatene in classe martedì ‘Giornata del Rispetto’ Gli studenti promuovono una veglia

L’omicidio di Youssef Abanoub, 18 anni, avvenuto nella scuola di La Spezia, ha suscitato grande cordoglio tra studenti e insegnanti. Le autorità e la scuola invitano a riflettere sull’importanza del rispetto e della convivenza civile. In risposta, gli studenti promuovono una veglia e incoraggiano il dialogo in classe, in occasione della “Giornata del Rispetto” di martedì, per promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

Youssef Abanoub, 18 anni, è morto dopo essere stato colpito con una coltellata al costato da un altro studente, all'interno di un'aula dell'Istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 11, alla presenza dei compagni. Il docente in aula è riuscito a disarmare il ragazzo responsabile del gesto, che è stato poi arrestato in flagranza di reato. La vittima, soccorsa tempestivamente, è stata operata d'urgenza e trasferita in rianimazione, ma non ha superato le complicazioni. Aveva origini egiziane, viveva in città con la famiglia da anni.

