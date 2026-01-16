Accoltellato a un fianco a scuola da un compagno di classe | gravissimo studente di 18 anni a La Spezia

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito gravemente questa mattina all’interno dell’istituto “Domenico Chiodo” a La Spezia. L’incidente, avvenuto dopo le 11, ha coinvolto un compagno di classe che lo ha colpito a un fianco con un coltello. Attualmente, lo studente si trova in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno approfondendo la vicenda per chiarire quanto accaduto.

