Accoltellato a scuola | Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe

Youssef Abanoub, un ragazzo di 18 anni di origini egiziane, è stato vittima di un'aggressione avvenuta venerdì mattina presso un istituto scolastico a La Spezia. Dopo essere stato accoltellato, è deceduto poco prima delle 20. L'episodio si è verificato in un contesto scolastico e la polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell'evento.

Accoltellato a scuola a La Spezia, Youssef Abanoub, 18enne italiano di origini egiziane, è morto poco prima delle 20 dopo essere stato ferito veneerdì mattina all'istituto Einaudi-Chiodo. Le prime indagini indicano che alla base dell'aggressione ci sarebbero motivi di gelosia. L'autore del gesto è un 19enne marocchino con permesso di soggiorno, compagno di classe della vittima, fermato dalla Polizia e ora interrogato. Il coltello da cucina usato nell'aggressione è stato sequestrato dalla Polizia Scientifica. La tragedia ha profondamente scosso la comunità spezzina. Famiglie, studenti e docenti si sono radunati fuori dall'ospedale, in attesa di aggiornamenti, mentre le autorità politiche hanno reagito: il ministro Valditara ha parlato di «rifiuto di ogni forma di violenza», Salvini ha promesso «tolleranza zero», e la vicesindaca Frijia ha sottolineato la necessità di rafforzare i percorsi di prevenzione nelle scuole.

