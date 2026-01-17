Studente ucciso a La Spezia Piantedosi | Dobbiamo interrogarci su episodio drammatico

L’accoltellamento di uno studente a La Spezia rappresenta un episodio grave e preoccupante. Piantedosi ha sottolineato l’importanza di analizzare quanto accaduto e di approfondire le cause di un evento così drammatico, per comprendere come sia stato possibile e prevenire futuri incidenti simili.

L'accoltellamento dello studente a La Spezia "è un episodio molto grave, drammatico, rispetto al quale ci dobbiamo interrogare e impegnare molto a capire come sia stato possibile". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'anticipazione della sua intervista resa al Tg5, per l'edizione delle 20, in merito alla morte dello studente a La Spezia. "E' successo in una scuola e ci dobbiamo interrogare come sia possibile che dei ragazzi regolino i propri conti attraverso l'utilizzo di coltelli portandoli da casa. Noi pensiamo che ci debba essere qualcosa che vada oltre i sistemi di sicurezza, i sistemi di prevenzione tradizionali, qualche cosa che riguardi anche la cultura, l'educazione di questi ragazzi.

