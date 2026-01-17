Studente ucciso a La Spezia giornalisti aggrediti davanti all' obitorio

Nella giornata di ieri a La Spezia si sono verificati eventi di particolare gravità, con l'accoltellamento di uno studente di 19 anni e un successivo episodio di aggressione ai giornalisti davanti all'obitorio. L'incidente ha attirato l'attenzione sulla situazione di sicurezza nelle scuole e nelle aree pubbliche della città, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle circostanze e sulle indagini in corso.

Articolo in aggiornamento Momenti di tensione a La Spezia dove, ieri mattina, uno studente di 19 anni, Youssef Abanoub (detto Abu) è stato accoltellato da un compagno di scuola durante l'orario di lezione. Alcuni giornalisti che si trovavano sul posto sono stati stati aggrediti verbalmente davanti all'obitorio. Lo denunciano in una nota l'Associazione Ligure dei Giornalisti, l'Ordine dei Giornalisti della Liguria e il Gruppo Cronisti Liguri. "Un fotografo è stato inseguito". Come si legge nel comunicato, un fotografo " è stato aggredito verbalmente e inseguito all'esterno dell'obitorio de La Spezia nel tentativo, da parte di diverse persone, di sottrargli la macchina fotografica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Studente ucciso a La Spezia, giornalisti aggrediti davanti all'obitorio Leggi anche: Morte dello studente a La Spezia, il 19enne confessa davanti al giudice: ucciso per gelosia a causa di alcune foto d’infanzia scambiate con la ragazza Leggi anche: Studente ucciso a La Spezia, un docente ha bloccato e disarmato l'accoltellatore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il ragazzo ucciso a scuola; La Spezia, è morto lo studente 19enne accoltellato in classe da un compagno di scuola; La Spezia, morto lo studente accoltellato a scuola; Morto lo studente di 18 anni accoltellato in classe: coetaneo arrestato in flagranza. Studente ucciso a La Spezia, giornalisti aggrediti davanti all'obitorio - Un fotografo è stato gettato a terra da un gruppo di persone mentre altri cronisti sono stati aggrediti verbalmente. ilgiornale.it

Studente ucciso a La Spezia, il 19enne confessa e rivela il movente: "Le fotografie con quella ragazza" - Studente di 18 anni ucciso a La Spezia: tragedia tra coetanei mette in luce gelosia e mancanza di prevenzione nelle scuole. notizie.it

Studente ucciso a La Spezia, confessa il 19enne indagato: “L’ho colpito per le fotografie con quella ragazza" - Il movente indicato al magistrato: la gelosia per una ragazza e lo scambio di immagini dell’infanzia. affaritaliani.it

Studente ucciso da un compagno in classe, l'Ufficio scolastico dispone una ispezione all'istituto. I compagni ricordano la vittima con un corteo silenzioso. Processione spontanea in centro a La Spezia con comuni cittadini #ANSA - facebook.com facebook

Studente ucciso, l' Ufficio scolastico dispone una ispezione x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.