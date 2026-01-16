Studente ucciso a La Spezia un docente ha bloccato e disarmato l' accoltellatore
A La Spezia, un docente ha impedito ulteriori danni bloccando e disarmando l'aggressore di Youssef Abanoub, lo studente di 18 anni deceduto a causa di una ferita da coltello al costato. L'intervento del professore ha contribuito a contenere la situazione, mentre le autorità stanno approfondendo i fatti per chiarire le circostanze dell'accaduto.
L’aggressore di Youssef Abanoub, lo studente di 18 anni morto per una coltellata al costato, è stato bloccato dal professore che si trovava nella classe e disarmato. Poi è stato immediatamente circondato dai compagni di classe. Lo si apprende da fonti qualificate. L’arrivo della polizia, giunta immediatamente, ha consentito di operare un arresto in flagranza di reato. Il giovane, ha 19 anni,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
