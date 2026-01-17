Strigno 68enne ucciso di botte | arrestato marocchino

Un uomo di 68 anni è stato trovato vittima di un violento pestaggio nella sua abitazione, che ha causato un’emorragia intracranica e il suo decesso. Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo marocchino sospettato dell’aggressione. L’indagine punta a chiarire le circostanze dell’accaduto e le motivazioni dietro questo episodio di violenza.

BOLZANO, 17 GEN – I carabinieri del nucleo investigativo di Trento e di Borgo Valsugana, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trento, su richiesta del pubblico ministero hanno arrestato un 40enne marocchino ritenuto responsabile dell’omicidio di Mauro Sbetta, il 68 pensionato rinvenuto morto nei giorni scorsi nel proprio appartamento nei pressi di Strigno (Trentino). In seguito agli accertamenti e all’autopsia eseguita ieri, in una nota i carabinieri parlano di un “pestaggio che ne cagionava la morte per emorragia intracranica, avvenuto nella propria abitazione”. L’uomo sta per essere condotto presso il carcere di Spini di Gardolo per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Strigno, 68enne ucciso di botte: arrestato marocchino Leggi anche: Milano, 70enne ucciso con coltellata alla gola: arrestato marocchino Leggi anche: Trentino, 68enne ucciso in casa: al vaglio le telecamere di sorveglianza Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Omicidio di Strigno, fermato un uomo di 40 anni: è accusato di aver ucciso Mauro Sbetta - Nelle scorse ore è stata data esecuzione ad un decreto di fermo nei confronti di un 40enne marocchino che sarebbe stato ritenuto responsabile dell’omicidio di Mauro Sbetta. ildolomiti.it

Omicidio di Mauro Sbetta. Ecco l'esito dell'autopsia: il 68enne ha ricevuto diversi colpi alla testa. Più persone sentite dagli inquirenti - Che, tradotto in parole semplici, significa che Mauro Sbetta, il 68enne di Strigno, trovato privo di vita all'interno della propria abitazione di via Marconi, è st ... ildolomiti.it

Una ferita alla testa e la porta finestra in frantumi, Mauro Sbetta trovato morto in casa: "È omicidio" - A trovare il corpo è stato un vicino, che aveva le chiavi ed era stato avvertito da un parente dell'uomo ... today.it

Il pensionato 68enne avrebbe aperto la porta al suo assassino. Ieri a Strigno i carabinieri del Ris GUARDA IL VIDEO #TG33Trentino --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Live e on demand sul sito TV33 Red - facebook.com facebook

Strigno, Mauro Sbetta ucciso in casa in Trentino, venerdì l'autopsia lavocedelnordest.eu/strigno-68enne… Sul posto anche il Ris di Parma. Sbetta, 68 anni, è stato trovato senza vita nel soggiorno di casa. Molti i punti da chiarire x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.