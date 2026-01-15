Trentino 68enne ucciso in casa | al vaglio le telecamere di sorveglianza

In Trentino, le indagini sull’omicidio di Mario Sbetta, 68 anni, proseguono sotto la guida del pm Davide Ognibene. I carabinieri analizzano le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltano amici e conoscenti nel tentativo di identificare il responsabile. L’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Strigno di Castel Ivano, mentre si cercano elementi utili a chiarire la dinamica e il movente del fatto.

Le telecamere di sorveglianza e la cerchia di amici e conoscenti. In Trentino sono i due filoni che i carabinieri, coordinati dal pm Davide Ognibene che ha aperto un fascicolo per omicidio, stanno passando al setaccio per cercare di dare un'identità a chi avrebbe ucciso Mario Sbetta, il 68enne trovato senza vita all'interno della propria abitazione di Strigno di Castel Ivano. Il corpo del pensionato, che viveva solo, è stato ritrovato riverso sul pavimento del soggiorno con alcune profonde ferite alla nuca. In camera da letto, i vetri infranti della porta finestra. Nell'appartamento molte tracce di sangue.

