Stretta sui rider a Napoli condromano e senza documenti | scattano le sanzioni

A Napoli, le autorità stanno intensificando i controlli sui rider, in particolare su quelli senza documenti in regola, che operano senza rispettare le norme del codice della strada. Sono state emesse sanzioni per chi circola contromano, invade i marciapiedi e viola le regole di sicurezza. Questo intervento mira a garantire maggiore sicurezza e a contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore delle consegne.

Girano contromano, invadono i marciapiedi e spesso non hanno il documento di circolazione in regola. E' questo lo scenario emerso durante i controlli dei carabinieri e della polizia locale al quartiere Vomero, dove l'attenzione si è concentrata soprattutto sui rider impegnati nelle consegne a domicilio: otto i sanzionati, tutti per gravi violazioni del codice della strada. C'è chi è stato sorpreso a circolare contromano, chi non aveva assicurazione, casco o patente. E chi ha collezionato tutte e quattro le violazioni precedenti in un unico colpo. Pur di rispettare i tempi di consegna, alcuni centauri non hanno esitato a percorrere marciapiedi, mettendo a rischio pedoni in uno dei quartieri più affollati della città.

