I carabinieri rovinano le consegne di cibo del sabato sera | rider non a norma scattano le multe

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli serrati in strada tra Castellammare di Stabia e Gragnano, nella provincia di Napoli: 10 i rider sanzionati, i loro scooter non erano a norma. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Controlli contro le stragi del sabato sera sulle strade di Como e del lago: il report dei carabinieri

