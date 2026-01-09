Dopo Crans-Montana stretta sui locali Meloni | Vietare gli scintillii in Italia
Dopo l’incidente a Crans-Montana, in Svizzera, si intensifica il dibattito sulla sicurezza nei locali pubblici. Meloni ha annunciato l’intenzione di vietare gli scintillii in Italia, sottolineando la necessità di garantire ambienti più sicuri. La tragedia ha portato a un’attenzione crescente sulle normative di sicurezza, evidenziando l’importanza di interventi mirati per prevenire incidenti e tutelare il pubblico.
La tragedia avvenuta a Cran-Montana, in Svizzera, ha scosso profondamente l’opinione pubblica europea e ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di intrattenimento. In questo scenario di profonda commozione, la premier italiana è intervenuta per tracciare un percorso di prevenzione che miri a evitare che simili drammi possano ripetersi all’interno dei confini nazionali. La riflessione istituzionale non si è limitata a un doveroso messaggio di cordoglio, ma si è spinta verso un’analisi tecnica e legislativa che mette a confronto i diversi sistemi di tutela vigenti. Sebbene l’Italia possa vantare una normativa sulla sicurezza definita dalla premier stessa come più rigida rispetto a quella del cantone svizzero, il governo sottolinea come non ci si debba adagiare sugli standard attuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Crans Montana, Meloni: vietare nei locali candele scintillanti
Leggi anche: Crans-Montana, il bar distrutto dalle fiamme non veniva controllato dal 2020: stretta del Comune sui locali
Crans-Montana, ecco cosa è successo: l'istante immortalato, poi il fuoco inarrestabile, le candele; Le cause della strage di Crans-Montana: la fontanella, il soffitto basso e la scala stretta. «Quando hanno spaccato le finestre per scappare, l'incendio è aumentato di 10 volte»; Dopo la strage di Crans-Montana controlli a tappeto nei locali notturni dell’isola; Crans-Montana, i vigili del fuoco sulle regole in Italia: Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi”.
LOCALI E DISCOTECHE, STRETTA SUI CONTROLLI DOPO LA STRAGE DI CAPODANNO - Nel video, l’intervista ad Andrea Tagliati, Titolare Gilda Club Un giro di vite sui controlli nei locali del territorio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza e prevenire situazioni ... tvqui.it
Crans Montana, oggi lutto nazionale in Svizzera. Coniugi Moretti interrogati dai pm. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, oggi lutto nazionale in Svizzera. tg24.sky.it
Crans-Montana, 1200 gradi e solo 120 secondi per salvarsi: la simulazione della strage. La Procura di Roma apre un fascicolo di indagine - Sono passati meno di due minuti e mezzo dall’inizio delle fiamme al bar Le Constellation fino a quando l’intero locale è stato ... affaritaliani.it
“Come a Crans-Montana”. La strage del “5-7” un locale a Saint-Laurent-du-Pont, nell'Isère, si è ripetuta, 55 anni dopo. Quella notte del 1970 morirono in 144. Intervista a uno dei soccorritori di allora - Giovanni Battistuzzi - facebook.com facebook
Olbia, dopo Crans Montana Nizzi vieta bottiglie con scintille e fontane luminose nei locali x.com
