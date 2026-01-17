strage sul lavoro a casteldaccia chiesto il processo per 8

La procura di Termini Imerese ha richiesto il rinvio a giudizio di sei persone e due società in relazione alla morte di cinque operai avvenuta il 6 maggio 2024 a Casteldaccia. L’incidente si è verificato durante lavori sull’impianto fognario nelle vicinanze del comune in provincia di Palermo. La decisione fa seguito alle indagini condotte per chiarire le responsabilità nell’incidente sul lavoro.

La procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di sei persone e due società per la morte dei 5 operai deceduti il 6 maggio 2024 a Casteldaccia, mentre lavoravano all’impianto fognario alle porte del comune in provincia di Palermo. Gli indagati - dirigenti, dipendenti Amap e imprenditori - con l’accusa di omicidio colposo plurimo sono: Nicolò Di Salvo, Gaetano Rotolo, Salvatore Rappa, Sergio Agati, Girolamo Costa, Wanda Ilarda. Le società coinvolte sono Amap, la municipalizzata per il servizio idrico del Comune di Palermo, che si occupa della manutenzione della rete fognaria, e la ditta Quadrifoglio Group srl. 🔗 Leggi su Feedpress.me

