Strage di Casteldaccia chiuse le indagini L' accusa è di omicidio colposo plurimo in 8 rischiano il processo

Sei persone fisiche e due società rischiano di finire sotto processo per la strage di operai avvenuta a Casteldaccia (Palermo) il 6 maggio dell’anno scorso. La procura di Termini Imerese (Palermo) ha infatti notificato l’avviso di chiusura delle indagini, atto di regola prodromico rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio. Fra le società che si avviano a divenire imputate anche l’Amap, l’azienda. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Strage di Casteldaccia, chiuse le indagini. L'accusa è di omicidio colposo plurimo, in 8 rischiano il processo

Strage di Casteldaccia, chiuse le indagini per la morte di cinque operai. In sei rischiano il processo

I familiari delle vittime della strage di Casteldaccia a Montecitorio, la rabbia di Fabrizio Giordano: "Adesso vogliamo fatti concreti"

