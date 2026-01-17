Strage di Capodanno c’è la cauzione I Moretti liberi per 430mila euro

Per la strage di Capodanno a Crans-Montana, Jacques Moretti e Jessica Maric sono stati condannati a una cauzione di oltre 429 mila euro per ottenere la libertà. I proprietari del bar Constellation sono coinvolti nell'incendio che ha causato 40 decessi e numerosi feriti, tra cui sei italiani. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario legato alla tragedia avvenuta nella notte di Capodanno.

È stata fissata una cauzione di 400mila franchi (oltre 429mila euro) per concedere la libertà a Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana, il bar dove sono morte nel rogo di Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite (sei le vittime italiane). Lo ha rivelato la televisione svizzera Rts: si tratterebbe di 200mila franchi a testa per Moretti, in carcere, e Maric, libera con obbligo di firma e divieto di espatrio. Sull'istanza che fissa la cauzione deve ancora pronunciarsi il Tribunale per le misure coercitive che potrebbe anche scegliere di modificare la cifra richiesta.

