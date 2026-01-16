La procura di Sion chiede la cauzione per i Moretti | 430mila euro per concedere la libertà

La procura di Sion ha richiesto una cauzione di 400.000 franchi per i proprietari del Constellation di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti, accusati di omicidio, lesioni e incendio colposo in seguito al tragico incendio del Capodanno, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. La decisione sulla concessione della libertà sarà valutata nelle prossime settimane.

RomA, 16 gennaio 2025 – La procura generale di Sion avrebbe chiesto una cauzione complessiva di 400mila franchi, 200 mila a testa, per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation di Crans-Montana accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi in relazione al rogo nel loro locale avvenuto la notte di Capodanno in cui sono morte 40 persone a 116 sono rimaste ferite. A rivelarlo è la televisione svizzera Rts. Su questa istanza è attesa la pronuncia del Tribunale per le misure coercitive, che in precedenza ha deciso per la carcerazione preventiva dell’imprenditore francese e ha applicato altre misure cautelari alla moglie: obbligo di firma e divieto di espatrio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La procura di Sion chiede la cauzione per i Moretti: 430mila euro per concedere la libertà Leggi anche: Chiesta la cauzione per i coniugi Moretti a 430mila euro Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti resta in carcere: “C’è il pericolo di fuga”. Tribunale di Sion disposto a valutare la libertà su cauzione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; Moretti resta in cella (ma con la cauzione). In Procura l'indagine si allarga al Comune; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Crans-Montana, Jacques Moretti resta in carcere: “C’è il pericolo di fuga”. Il tribunale di Sion disposto a valutare la libertà su cauzione. La procura di Sion chiede la cauzione per i Moretti: 430mila euro per concedere la libertà - Sono circa 215 mila euro (200 mila franchi) a testa per Jacques e Jessica Moretti indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi in relazione alla tragedia di Crans- quotidiano.net

La Procura chiede 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti - Montana, dove sono morte nel rogo di Capodanno 40 persone e 116 sono rimaste ferite, la procura generale di ... ansa.it

Crans-Montana, per i coniugi Moretti cauzione da 400mila franchi. Jacques e Jessica accusati di omicidio, lesioni e incendio - Sarebbe questa la cifra complessiva richiesta dalla procura generale di Sion come cauzione per concedere ... msn.com

Troppe cose non tornano: i familiari delle vittime di #CransMontana non si fidano delle toghe e ricusano l'intera Procura di #Sion. Chiesto un procuratore esterno, caso senza precedenti - facebook.com facebook

Troppe cose non tornano: i familiari delle vittime di #CransMontana non si fidano delle toghe e ricusano l'intera Procura di #Sion. Chiesto un procuratore esterno, caso senza precedenti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.