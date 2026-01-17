Strada della morte vertice Pd-Anas | ecco i lavori previsti sulla Palermo-Sciacca

Il vertice tra Pd e Anas ha delineato i lavori programmati sulla strada statale Palermo-Sciacca, nota come “la strada della morte” per l’alto numero di incidenti. L’intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza e ridurre i rischi lungo questa arteria, fondamentale per il collegamento tra le due città. La pianificazione e l’esecuzione degli interventi rappresentano un passo importante per garantire maggiore tutela agli utenti e un miglioramento delle infrastrutture.

Palermo – La Strada Statale 624, Palermo-Sciacca, è tragicamente nota come "la strada della morte" a causa dei numerosi e spesso fatali incidenti stradali. "Per tale ragione, abbiamo ritenuto prioritario affrontare le criticità e pianificare gli interventi necessari per incrementare i livelli di sicurezza di un'arteria vitale per la Sicilia occidentale". Lo ha dichiarato oggi Valentina Chinnici, vicesegretaria del Pd Sicilia, a margine di un confronto tecnico sulla viabilità della Palermo-Sciacca tra una delegazione del Partito Democratico e i vertici della direzione regionale di Anas Sicilia, guidata dall'ingegnere Nicola Montesano.

