Si lamenta anche Stellini | Bene i tre punti ma il calendario è fatto male E ci servono rinforzi

Stellini esprime preoccupazioni sul calendario di questa stagione, evidenziando che nove partite a gennaio sono troppe e poco comuni nel calcio italiano. Il vice di Conte sottolinea l’esigenza di rinforzi per affrontare un calendario così fitto, sottolineando le difficoltà di gestire un numero elevato di impegni in un breve periodo. La questione evidenzia le sfide di una programmazione che impatta sulla preparazione e sulla competitività delle squadre.

“Ci sono due stati d’animo”. Cristian Stellini non è riuscito a nascondere da un lato la felicità di aver ritrovato il successo contro il Sassuolo dopo tre pareggi consecutivi, così come lo sconforto per gli infortuni che continuano a susseguirsi. “Dal punto di vista medico le valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni, non ci sono aggiornamenti precisi da dare. Elmas aveva dei giramenti di testa, probabilmente si tratta di uno stato influenzale, quindi non è un vero e proprio infortunio. Per Politano e Rrahmani non abbiamo notizie per ora” ha detto il vice allenatore del Napoli ai microfoni di Dazn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Stellini in conferenza: Arbitri? C'è chi si lamenta solo quando fa comodo! Ecco il motivo del rosso a Conte. Pari meritato, ma sul 2-2 volevamo vincere! Ci son stati due momenti chiave, ecco quali.

Cristian Stellini ha provato a spegnere le polemiche nel post-partita, minimizzando l’accaduto, ma quanto visto ieri in campo continua a far discutere. Il riferimento è all’episodio che ha coinvolto Noa Lang, una situazione che rischia di trasformarsi in un vero e - facebook.com facebook