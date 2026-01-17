Stellini a Dazn | Abbiamo bisogno di giocatori! Ne parleremo con la dirigenza anche il calendario è stato fatto male

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, ha commentato la vittoria contro il Sassuolo, sottolineando la necessità di rinforzare la rosa con nuovi giocatori. Durante il postpartita, ha anche espresso alcune perplessità sul calendario di stagione, ritenendolo poco favorevole. Le sue parole riflettono l’attenzione del club alle sfide future e l’importanza di intervenire per migliorare la squadra.

Intervenuto nel corso del postpartita di Napoli Sassuolo, il tecnico in seconda dei partenopei, Cristian Stellini, ha commentato così l’importante successo maturato nel 21° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. CONFRONTO CON CONTE? UN COMMENTO SUGLI INFORTUNI – «Dal punto di vista medico, le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Oggi non abbiamo molto da dire, a parte che Elmas ha avuto dei giramenti di testa, probabilmente un’influenza. Non è un’infortunio ma uno stato influenza. Per Politano e Rrahmani le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

