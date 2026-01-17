star di onlyfans nei guai guadagni nascosti al fisco segnalazione a equitalia

Due influencer attive su “OnlyFans” sono sotto indagine fiscale a Lodi, a seguito di controlli della Guardia di Finanza. Le verifiche hanno rilevato guadagni nascosti al Fisco, portando a una segnalazione a Equitalia. Questa situazione evidenzia l’importanza di una corretta gestione fiscale anche nel mondo delle piattaforme digitali e delle nuove forme di guadagno online.

Due note influencer, attive sulla piattaforma “ OnlyFans “, sono finite sotto la lente della Guardia di Finanza di Lodi, che ha concluso, nei loro confronti, altrettante verifiche fiscali. Gli accertamenti, svolti dai militari del Gruppo lodigiano, nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria, hanno permesso di ricostruire compensi complessivi superiori a 250 mila euro, maturati tra il 2021 e il 2025 e ritenuti non dichiarati al Fisco. Le protagoniste della vicenda sono due donne italiane, residenti in provincia di Lodi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, incensurate e non legate professionalmente tra loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

