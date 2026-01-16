Due star di Onlyfans nel mirino del Fisco | 250 mila euro di importi non dichiarati

Due creator di Onlyfans sono stati segnalati per aver omesso di dichiarare circa 250 mila euro di redditi. Onlyfans rappresenta una piattaforma facile da utilizzare per monetizzare contenuti digitali, in particolare nel settore dell’intrattenimento per adulti. La situazione mette in luce l'importanza di rispettare gli obblighi fiscali anche nelle attività online, dove la trasparenza è fondamentale per un corretto adempimento delle normative.

Onlyfans è una miniera d'oro per la monetizzazione dei contenuti digitali. Facile e comodo da usare, il social network mette insieme un incontro perfetto tra domanda e offerta di contenuti, soprattutto nell'ambito dell' intrattenimento per adult i. I sostenitori-fan possono visualizzare i video a pagamento dietro una tariffa mensile. Così due influencer, dalle loro case nel lodigiano, riuscivano a guadagnare migliaia e migliaia di euro con i loro video. Peccato che da un'ispezione dei finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Lodi, sia emerso che le due abbiano omesso di dichiarare al fisco oltre 250 mila euro in cinque anni dal 2021 al 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

