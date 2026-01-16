Due star di OnlyFans nel mirino del Fisco | Oltre 250 mila euro non dichiarati

La Guardia di Finanza di Lodi ha portato a termine due verifiche fiscali su influencer di OnlyFans, rilevando un’evasione superiore ai 250.000 euro. Le attività ispettive si sono concentrate sulla regolarità delle dichiarazioni dei redditi delle star del social, evidenziando l’importanza del rispetto degli obblighi fiscali anche nel settore digitale. Questa operazione sottolinea l’attenzione delle autorità nei confronti delle attività online e della corretta contribuzione fiscale.

Lodi, 16 gennaio 2026 – L a Guardia di Finanza di Lodi ha concluso due distinte attività ispettive, di natura fiscale, nei confronti di altrettante note influencer di OnlyFans. Le verifiche, condotte dai finanzieri del Gruppo di Lodi, hanno consentito di ricostruire guadagni complessivi superiori a 250 mila euro, percepiti tra il 2021 e il 2025, ma, per i militari, mai dichiarati al Fisco. Le indagini della Guardia di Finanza . Stando a quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, le due donne, entrambe italiane, residenti in provincia di Lodi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni e incensurate, operavano separatamente.

