Perde il controllo dell' auto che si ribalta in strada | 61enne portato in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì a Grezzana, coinvolgendo un uomo di 61 anni che ha perso il controllo della propria auto, finendo per ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il conducente in ospedale per le cure del caso.

Un uomo è stato condotto d'urgenza in ospedale, dopo essere rimasto vittima di un incidente nel tardo pomeriggio di lunedì nel Comune di Grezzana. Non erano ancora scoccate le ore 18 e un 61enne residente a Bosco Chiesanuova stava percorrendo in auto via Corrubbio, nell'omonima frazione, quando. 🔗 Leggi su Veronasera.it

