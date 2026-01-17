Spuntano le lame anche a scuola Prisciandaro | L’educazione deve essere una priorità della politica

L’episodio di violenza avvenuto ieri a La Spezia, dove uno studente di 19 anni è stato ucciso durante l’orario scolastico, mette in luce le criticità legate alla sicurezza e alla prevenzione nei contesti educativi. Prisciandaro sottolinea l’importanza di considerare l’educazione come una priorità della politica, affinché si possano affrontare e ridurre tali incidenti, promuovendo un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso.

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri a La Spezia uno studente di 19 anni è stato accoltellato ed ucciso a scuola, durante le ore di lezione, da un suo coetaneo, la pista seguita dagli investigatori resta quella della gelosia e di un presunto interessamento ad una ragazza amica della vittima. Oggi a Frosinone si è registrato un altro episodio di violenza, un accoltellamento fuori scuola che non ha provocato vittime. Dopo i casi di Roma e Lucca, intanto, spunta una “ lista degli stupri” anche in un istituto di Siena. Il mondo scolastico vive il peggior periodo storico dopo il Covid, quel mondo pieno di giovani che rappresentano il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

