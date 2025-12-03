La sicurezza deve essere una vera priorità

Caro Direttore Feltri, le scrivo perché la situazione della sicurezza nelle città italiane sta diventando, a mio avviso, sempre più critica. I reati predatori continuano a crescere: furti, borseggi e rapine sono ormai all'ordine del giorno, soprattutto nei grandi centri urbani. Noi giovani, in particolare, quando usciamo la sera avvertiamo spesso una sensazione di vulnerabilità, come se la sicurezza personale non fosse più garantita. Ritengo che la tutela dell'incolumità dei cittadini debba rappresentare il primo baluardo di ogni ordinamento democratico. A questo si aggiunge un preoccupante aumento della violenza tra minori, con il fenomeno delle baby gang in costante espansione.

