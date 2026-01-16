La Spezia le reazioni della politica Valditara | Grande dolore di tutto il paese Salvini | Presto una legge contro le lame

Le reazioni politiche alla tragica morte dello studente accoltellato a La Spezia evidenziano il dolore condiviso a livello nazionale. Valditara ha espresso profondo cordoglio, sottolineando la sofferenza di tutto il Paese, mentre Salvini ha annunciato l’intenzione di approvare una legge contro le lame. La vicenda ha suscitato riflessioni su sicurezza e prevenzione, richieste di intervento che si inseriscono nel dibattito pubblico sul tema della criminalità giovanile.

La morte dello studente accoltellato in classe a La Spezia «è un grande dolore per tutto il Paese, c’è una grande commozione che sento pervadere tutti gli italiani come era accaduto dopo la tragedia di Crans-Montana». Queste le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto ai microfoni Rai. «Un caso drammatico, terribile – ha spiegato – che non dovrebbe mai capitare ma purtroppo c’è molta violenza nella società, soprattutto nella fascia giovanile ». «Serve parlare di rispetto, è la parola cardine e la risposta più adeguata a questa violenza». Valditara ha anticipato che contatterà la famiglia del giovane ucciso e non ha escluso di recarsi a La Spezia, «compatibilmente con gli impegni di governo». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: **La Spezia: Salvini, 'sconvolgente e assurdo, stretta contro 'lame' in dl'** Leggi anche: Le reazioni della politica internazionale all’attacco Usa contro il Venezuela La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Spezia, le reazioni della politica. Valditara: «Grande dolore di tutto il paese». Salvini: «Presto una legge contro le lame» - che non dovrebbe mai capitare ma purtroppo c'è molta violenza nella società, soprattutto nella fascia giovanile» ... open.online

“Ti sistemo io”, il messaggio di minacce prima dell’omicidio a scuola: morto un 19enne, l’aggressore aveva portato il coltello da casa La Spezia, violenza all’istituto “Einaudi Chiodo”: l’aggressione in classe, panico tra i compagni di classe. Morto il 19enne che - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.