Sora svolta lampo nelle indagini sull' aggressione al Liceo preso il responsabile

Si conclude rapidamente l’indagine sull’aggressione avvenuta ieri pomeriggio davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli a Sora. Le forze dell’ordine hanno identificato e preso in custodia il responsabile, chiudendo così il caso e ricostruendo la dinamica dell’evento. La vicenda si inserisce nel quadro di attività di sicurezza e controllo sul territorio, contribuendo a garantire la tranquillità della comunità scolastica e cittadina.

Si chiude il cerchio attorno alla violenta aggressione avvenuta ieri pomeriggio all'esterno del Liceo Artistico di via Lucarelli a Sora (Frosinone). I Carabinieri della locale compagnia dopo indagini serrate hanno identificato e rintracciato il presunto autore del ferimento. Grazie a un'azione coordinata tra i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sora, della locale Stazione e dei colleghi della Stazione di Isola del Liri, nella mattinata di oggi è stato individuato un giovane di 17 anni, italiano e residente a Isola del Liri. Il ragazzo, messo di fronte alle evidenze e riconosciuto dalle persone coinvolte, ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità.

