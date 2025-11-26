Svolta nelle indagini sul sequestro lampo di un 15 enne | arrestati due uomini

AGI - Svolta nelle indagini sul sequestro lampo di un ragazzo di 15 anni, figlio di un imprenditore del Napoletano, per chiedere un riscatto di un milione e mezzo di euro. La polizia e la Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip partenopeo nei confronti di due indagati per sequestro di persona a scopo di estorsione. Le indagini, delegate alla Squadra Mobile e al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, sono partite dal rapimento del minorenne, avvenuto a S.Giorgio a Cremano l'8 aprile scorso. Il ragazzo venne preso di peso e trascinato con forza all'interno di un furgone, per essere poi trasportato in un appartamento, dove è stato tenuto legato e incappucciato; soltanto dopo varie ore, sarebbe stato liberato. 🔗 Leggi su Agi.it

