Giuseppe Ottaviano svolta nelle indagini sull’omicidio | arrestato il presunto assassino
Diciotto mesi di indagini, un mistero che sembrava destinato a rimanere irrisolto e infine una svolta decisiva. È arrivata questa mattina, mercoledì 5 novembre, con l’arresto di una persona ritenuta responsabile dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 40enne trovato senza vita il 12 maggio 2024 nella sua abitazione di via Manenti a Scicli, nel Ragusano. L’operazione è stata condotta dai carabinieri su disposizione della Procura di Ragusa, che da mesi lavorava su uno dei casi di cronaca più inquietanti della provincia. Leggi anche: Peppe Ottaviano trovato morto in casa a Scicli, l’autopsia conferma l’omicidio: costole e cranio rotti Il corpo di Ottaviano era stato scoperto da alcuni familiari, preoccupati perché da ore l’uomo non rispondeva al telefono. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
