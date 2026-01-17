Sora liceale accoltellato davanti alla scuola | si cerca l’aggressore

Nella mattinata di oggi a Sora, un liceale è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. Le autorità stanno cercando di identificare l’aggressore e approfondire le circostanze dell’incidente. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti e residenti, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

Sora (Frosinone), 17 gennaio 2026 – Un liceale è stato colpito con una coltellata questa mattina davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli di Sora, provincia di Frosinone. Prima dell'aggressione, in base alle informazioni che stanno raccogliendo i Carabinieri impegnati nell'indagine, ci sarebbe stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane, sconosciuto, ha prima minacciato la vittima puntando la lama alla gola e poi lo ha ferito al collo. Secondo quanto ricostruito, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è allontanato rapidamente dalla zona, dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Studente accoltellato davanti al liceo a Sora, ferito al collo: si cerca l'aggressore - I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per risalire all'aggressore del liceale che questa mattina è stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di ... ilmessaggero.it

Frosinone, liceale accoltellato davanti a scuola a Sora: si cerca l'aggressore - Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso, dove i sanitari gli hanno riscontrato un'escoriazione ... tg24.sky.it

