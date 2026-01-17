Sora | 17enne ferito con coltello fuori dalla scuola L' aggressore in fuga

Nel primo pomeriggio di ieri, a Sora, un giovane di 17 anni è stato ferito con un coltello nei pressi della scuola. L'aggressore è fuggito, e l'episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell'accaduto e garantire la sicurezza dei cittadini.

AGI - Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Sora, in provincia di Frosinone. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno del Liceo Artistico, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello puntato alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove è stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni per un'escoriazione al collo.

