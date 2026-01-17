Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli, a Sora, dopo una lite. Attualmente, le forze dell’ordine stanno cercando l’aggressore. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e residenti, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell’accaduto.

Un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli, a Sora. L’aggressione è avvenuta questa mattina, al termine di una breve ma accesa discussione con un giovane al momento non identificato, che dopo averlo minacciato con la lama puntata alla gola lo ha colpito al collo, provocandogli alcune escoriazioni. Lo riferisce l’ Ansa, all’indomani dell’accoltellamento mortale di un 18enne a La Spezia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Sora, intervenuti sul posto, la vicenda si è consumata in pochi istanti. Dopo un alterco, un giovane al momento non identificato avrebbe estratto un coltello, minacciando il liceale con la lama puntata alla gola, per poi colpirlo al collo durante una colluttazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Minacciato con un coltello al collo dopo una lite”: studente 17enne ferito davanti a scuola a Sora, si cerca l’aggressore

Leggi anche: Studente accoltellato davanti al liceo a Sora, ferito al collo: si cerca l'aggressore

Leggi anche: Sora, 17enne ferito da giovane con coltello fuori scuola

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lo accerchiano e lo rapinano con un coltello e una pistola (finta): due giovani denunciati; Ragazzino minaccia di buttarsi dal balcone di casa (la famiglia dentro è ignara di tutto): salvato in extremis; Ubriaco minaccia la moglie con un coltello e la prende a pugni: condannato a Perugia; Papà riempie di botte e minacce la figlia di 17 anni: «Ti ammazzo». Arrestato il 50enne.

Frosinone, studente 17enne minacciato e ferito con coltello davanti a liceo artistico - I carabinieri sono intervenuti ieri intorno alle 14 in via Lucarelli, all'esterno del liceo artistico di Sora (Frosinone), dove un giovane, al termine di una ... lapresse.it