Sora 17enne ferito da giovane con coltello fuori scuola
Un grave episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Sora, coinvolgendo un ragazzo di 17 anni ferito da un giovane con un coltello fuori dall’istituto scolastico. La vicenda, ancora sotto approfondimento, ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per chiarire i motivi e garantire la sicurezza dei giovani.
Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche il grave episodio verificatosi nel primo pomeriggio di ieri a Sora. Intorno alle 14, i carabinieri sono intervenuti in via Lucarelli, all'esterno del Liceo Artistico, dove un giovane, al termine di una breve discussione, ha aggredito uno studente di 17 anni, minacciandolo con un coltello puntato alla gola e provocandogli alcune escoriazioni. Dopo una colluttazione, l'aggressore si e' dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo ferito e' stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Sora, dove e' stato medicato e giudicato guaribile in 10 giorni per un'escoriazione al collo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Studente aggredito e ferito con un coltello a scuola a Sora: è caccia all'aggressore - A precedere l’aggressione è stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo ... gazzettadelsud.it
Studente accoltellato davanti al liceo a Sora, ferito al collo: si cerca l'aggressore - I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per risalire all'aggressore del liceale che questa mattina è stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di ... ilmessaggero.it
