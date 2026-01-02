Iran | Terzi-Scurria Fdi ' solidarietà al popolo iraniano e sostegno alternativa democratica'

I senatori di Fratelli d'Italia Giulio Terzi e Marco Scurria, insieme ad altri parlamentari, esprimono solidarietà al popolo iraniano e sostegno alle forze democratiche alternative. In un contesto di proteste diffuse in tutto il Paese, sottolineano l'importanza di un impegno internazionale volto a favorire un futuro di libertà e democrazia per l’Iran.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - I senatori di Fratelli d'Italia Giulio Terzi e Marco Scurria, insieme agli Onorevoli Naike Gruppioni e Andrea Di Giuseppe, a nome del 'Comitato Interparlamentare per un Iran Libero', esprimono vicinanza al popolo iraniano che "dalla fine di dicembre sta dando vita ad una nuova stagione di proteste, che si stanno diffondendo in tutto il Paese e assumono ogni giorno maggiori dimensioni. Queste imponenti manifestazioni, insieme alla resistenza del popolo iraniano contro la repressione, alimentano la speranza di porre fine alla dittatura religiosa e di avviare un cambiamento fondamentale nel nuovo anno". 🔗 Leggi su Iltempo.it

