Iran | Terzi-Scurria Fdi ' solidarietà al popolo iraniano e sostegno alternativa democratica'
I senatori di Fratelli d'Italia Giulio Terzi e Marco Scurria, insieme ad altri parlamentari, esprimono solidarietà al popolo iraniano e sostegno alle forze democratiche alternative. In un contesto di proteste diffuse in tutto il Paese, sottolineano l'importanza di un impegno internazionale volto a favorire un futuro di libertà e democrazia per l’Iran.
Roma, 2 gen. (Adnkronos) - I senatori di Fratelli d'Italia Giulio Terzi e Marco Scurria, insieme agli Onorevoli Naike Gruppioni e Andrea Di Giuseppe, a nome del 'Comitato Interparlamentare per un Iran Libero', esprimono vicinanza al popolo iraniano che "dalla fine di dicembre sta dando vita ad una nuova stagione di proteste, che si stanno diffondendo in tutto il Paese e assumono ogni giorno maggiori dimensioni. Queste imponenti manifestazioni, insieme alla resistenza del popolo iraniano contro la repressione, alimentano la speranza di porre fine alla dittatura religiosa e di avviare un cambiamento fondamentale nel nuovo anno". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: “Democratica”, sostegno al Pd ma occorre un cambio di passo
Leggi anche: Spini: “Alternativa democratica centrosinistra possibile con riformismo concreto"
Iran: Terzi-Scurria (Fdi), 'solidarietà al popolo iraniano e sostegno alternativa democratica' - I senatori di Fratelli d'Italia Giulio Terzi e Marco Scurria, insieme agli Onorevoli Naike Gruppioni e Andrea Di Giuseppe, a nome del 'Comitato Interparlamentare per un Iran ... lanuovasardegna.it
Scurria (FdI) a Fanpage: “Iran è mandante di Hamas in Israele, regista del terrore internazionale” - “Hamas dipende direttamente dalle decisioni che prende l’Iran, che è il vero mandante”, dice Marco Scurria in un’intervista a Fanpage. fanpage.it
Iran, Terzi (FdI): “Comunità internazionale unita contro morte Mahsa Amini - L’intervento del senatore di Fratelli d’Italia, Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama Roma. bergamonews.it
LA PROTESTA IN IRAN S'ALLARGA. I MERCANTI SI UNISCONO AI RAGAZZI, PER UN CAMBIO DI REGIME Terzo giorno di proteste, partite dai bazar esasperati dalla perdita di potere d'acquisto della valuta, dall'inflazione e dal carovita. Da Teheran il contag - facebook.com facebook
Giulio Terzi (@GiulioTerzi) / Posts / X x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.