Al fianco del popolo iraniano | Roma si mobilita contro la repressione

Roma si mobilita per sostenere il popolo iraniano, in risposta alla crescente repressione nel paese. Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice hanno invitato cittadini e associazioni a manifestare solidarietà, promuovendo un’azione collettiva per sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere rispetto dei diritti umani. L’iniziativa si inserisce in un contesto di impegno condiviso per supportare le persone che lottano per libertà e giustizia in Iran.

Roma, 16 gennaio 2026 – “ Per la popolazione iraniana, scendiamo in piazza in tutta Italia ”. Con queste parole d’ordine Amnesty International Italia e Women Life Freedom for Peace and Justice hanno chiamato a raccolta cittadini e società civile. L’appuntamento è in corso di svolgimento dalle 16 a Roma, sulla scalinata del Campidoglio. Il campo largo al gran completo. Calenda non c’è. Alla mobilitazione, oltre a numerose associazioni, ha risposto anche il mondo della politica, con il campo largo praticamente al completo. Hanno preso parte all’iniziativa i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, e il segretario di Più Europa Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Iran: Provenzano, 'al fianco del coraggioso popolo iraniano' Leggi anche: Forza Italia al fianco del popolo iraniano, Tassinari: “In piazza per la libertà e i diritti umani” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma - Con il popolo iraniano, mobilitiamoci in ogni città; “Al fianco del popolo iraniano”, la mobilitazione di Amnesty in Campidoglio; “A fianco delle donne e del popolo iraniano”; Schlein: in piazza, a fianco del popolo iraniano. Roma, manifestazione di solidarietà per le proteste in Iran - non condiviso da tutta la piazza, che ha dato vita a brevi momenti di contestazione interna - msn.com

Iran, Schlein: in piazza per pieno sostegno proteste iraniani - 'Siamo qui per dare piena solidarietá e supporto al popolo iraniano che lotta per la libertà contro la brutale ... notizie.tiscali.it

Iran, Schlein: usare ogni leva diplomatica per isolare regime - Roma, 16 gen – “Importantissimo per noi essere qua, a dare piena solidarietà e supporto al popolo iraniano nella sua lotta per la libertà. 9colonne.it

Oggi sarò in Piazza del Campidoglio, al fianco del popolo iraniano. Per sostenere chi continua a chiedere libertà e diritti, con coraggio, pagando un prezzo altissimo. Per non voltarci dall’altra parte davanti alla repressione. Alle 16.00, in Campidoglio. - facebook.com facebook

#ProtesteIran, #Magi ( #PiùEuropa): " #Italia e #Ue si schierino a fianco del popolo iraniano" x.com

