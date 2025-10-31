Nel 2026 il soccorso alpino della Guardia di Finanza a Bergamo | si dividerà tra la città e Clusone

Anche Bergamo, dai primi mesi del 2026, potrà contare sulla sua stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.): un traguardo al quale si giunge dopo anni di appelli e interlocuzioni istituzionali, che doterà il territorio di un prezioso presidio nell’ottica in particolare (ma non solo) degli interventi emergenziali in ambito montano. A farsi portavoce di questa necessità, nell’estate 2023, era stato il consigliere regionale bergamasco Jonathan Lobati, che aveva illustrato al ministero dell’Economia e alle stesse Fiamme Gialle quanto le dotazioni e la specializzazione di un reparto “con più alti poteri a livello operativo, dato che il personale è ufficiale di polizia giudiziaria” potesse risultare fondamentale nelle operazioni di soccorso nella nostra provincia, in sostegno a vigili del fuoco e Soccorso alpino e speleologico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

