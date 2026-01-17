Snowboardcross | vince Bankes in Cina delusione per l’Italia

Nella seconda tappa in Cina, la britannica Bankes si impone nel snowboardcross, lasciando l’Italia senza il podio. La gara ha mostrato un livello elevato, con l’Italia che ha sfiorato un risultato positivo, ma senza riuscire a conquistare la vittoria. Un evento che conferma l’interesse internazionale e la competitività della disciplina, anche se l’Italia deve ancora affinare le proprie performance per emergere ai massimi livelli.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono sempre più vicine, ma non si ferma la Coppa del Mondo dello snowboardcross, arrivata alla sua seconda tappa in Cina e precisamente a Dongbeiya. Sono previste due gare e per quanto riguarda le donne, non ci sono state grandi sorprese. Infatti, la britannica Charlotte Bankes non ha mancato l’appuntamento con la vittoria, il 26esimo in carriera. Parliamo di una delle principali leader di questo sport e vice-campionessa del mondo. Nelle big final non sono mancate comunque le emozioni, che hanno visto fronteggiarsi le atlete più in forma del momento. Sul podio sono salite Josie Baff, australiana dal grande talento che con questo secondo posto diventa leader in classifica della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

