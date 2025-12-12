Snowboard Choi e Hirano si impongono nel primo halfpipe della stagione a Secret Garden

Nella notte italiana si sono svolte le finali maschili e femminili del primo halfpipe della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 a Secret Garden. Choi e Hirano si sono distinti, conquistando la vittoria in questa prima tappa stagionale, dando il via alla nuova stagione di competizioni internazionali.

Si sono tenute nella notte italiana le finali maschili e femminili del primo halfpipe della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. A Secret Garden, in Cina, i migliori atleti si sono sfidati per la conquista della prima tappa. Andiamo a scoprire insieme le performance ed i risultati finali. Tra le donne, è stata la giovane koreana Gaon Choi ad anticipare tutti chiudendo con uno score di 92.75, grazie soprattutto alla seconda run. Si deve accontentare della seconda posizione la giapponese Rise Kudo che termina la sua prova con un punteggio di 90.25. Il podio tutto asiatico è infine stato completato dalla cinese Xuetong Cai, che ha ottenuto un totale di 80. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboard, Choi e Hirano si impongono nel primo halfpipe della stagione a Secret Garden

