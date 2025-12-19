Snowboard Yamada e Choi i vincitori dell’halfpipe di Copper in Coppa del Mondo

Giappone e Corea del Sud continuano a dettare legge nella specialità e primeggiano anche a Copper nella seconda tappa stagionale di halfpipe per la Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard. Sulle nevi del Colorado si è disputata oggi la finale maschile e femminile del primo appuntamento della tournée americana che proseguirà ad inizio gennaio a Calgary e Aspen. Tra le donne prosegue il momento magico di Gaon Choi, che bissa il successo ottenuto nell’opening di Secret Garden (in Cina) restando a punteggio pieno in vetta alla graduatoria di specialità in Coppa del Mondo. Si tratta della terza vittoria nel circuito maggiore per la diciassettenne sudcoreana, che ha dominato la finale odierna piazzando un’ultima run da 94. 🔗 Leggi su Oasport.it

