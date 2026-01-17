slittino alpino podio azzurro nel doppio a deutschofen

La prima giornata di gare della tappa di Deutschofen, valida come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino alpino 2026, si è conclusa con un podio azzurro nel doppio. La competizione, svolta a Nova Ponente (Bolzano), ha visto gli atleti italiani protagonisti sul ghiaccio, confermando l’importanza di questa tappa nel calendario internazionale dello sport.

Si è disputata la prima giornata di gare per quanto riguarda la tappa di Deutschofen (Nova Ponente, Bolzano), valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di slittino alpino 2026. Nella giornata di domani, invece, vedremo le gare individuali maschili (prima manche ore 10.30, seconda ore 12.15 e femminili (prima manche ore 10.00, seconda ore 11.30, quindi in chiusura la gara a squadre alle 13.30. Sulla pista altoatesina il programma prevedeva la gara di doppio. Il successo è andato alla coppia austriaca composta da Maximiliam Pichler con il tempo di 59.91. Seconda posizione per i nostri portacolori, Matthias e Peter Lambacher che hanno chiuso in 1:00. 🔗 Leggi su Oasport.it

