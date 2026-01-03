slittino alpino il weekend della val passiria si apre con una doppietta azzurra nel doppio

La prima giornata del weekend di slittino alpino nella Val Passiria si chiude con una doppietta azzurra nel doppio. Questa tappa, seconda del circuito mondiale 2026, conferma l’interesse e la qualità delle competizioni in un contesto naturale e suggestivo. Un evento che testimonia l’importanza dello slittino alpino e il valore delle squadre italiane in una disciplina in costante evoluzione.

È andata ufficialmente in archivio la prima giornata del fine settimana della Val Passiria, secondo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino alpino 2026. A Moso (Bolzano) abbiamo assistito ad una sola gara, ovvero il doppio maschile e sono subito arrivate grandi soddisfazioni per i nostri colori. Successo, infatti, per il duo composto da Matthias e Peter Lambacher con il tempo di 58:27 con un margine di vantaggio di 70 centesimi sui connazionali Tobias Paur e Andreas Hofer. Terza posizione per gli slovacchi Gabriel Halcin e Samuel Halcin a 2.47. Erano al via solamente tre equipaggi. A questo punto in classifica generale comanda il duo composto da Matthias e Peter Lambacher con 245 punti contro i 204 di Tobias Paur e Andreas Hofer. 🔗 Leggi su Oasport.it

