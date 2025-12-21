Slittino pista naturale doppio podio azzurro a Winterleiten | Lambacher e Paur Hofer sul podio

In Austria si confermano Pichler ed Edlinger, ma l’Italia brilla con due equipaggi sul podio nella gara 2 del doppio maschile di Coppa del Mondo. Grande avvio di seconda giornata per lo slittino azzurro sulla pista naturale di Winterleiten, in Austria, teatro del primo doppio appuntamento stagionale di Coppa del Mondo di slittino pista naturale. . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Slittino, Verena Hofer da urlo a Park City! Primo podio in carriera in Coppa del Mondo

Leggi anche: Verena Hofer da urlo a Park City! Primo podio in carriera per l’azzurra nella Coppa del Mondo di slittino

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il programma delle gare settimanali. Lo sci alpino maschile approda in Italia, PGS a Carezza e skicross a San Candido; TROFEO CONI WINTER 2025: I CONVOCATI; Intervista esclusiva a Armin Zoeggeler: Il maso, le speranze dell'Italia alle Olimpiadi, Brignone e Sinner.

Lanthaler-Pigneter-Clara, lasciano i big slittino pista naturale - La finale della Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2024/2025 si terrà a Nova Ponente in Alto Adige. ansa.it

Slittino pista naturale:Cdm,Pigneter 1/o - L'azzurro Patrick Pigneter nel doppio appuntamento a Umhausen, in Austria, ha vinto la gara di coppa del mondo di slittino su pista naturale e al tempo stesso, l'oro nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Lanthaler, Clara e Pigneter chiudono la carriera in bellezza a Nova Ponente - Oggi (23 febbraio), in occasione della gara di Coppa del Mondo di slittino su pista naturale a Nova Ponente, si è conclusa un'epoca: quella di Evelyn Lanthaler, Patrick Pigneter e Florian Clara. rainews.it

Questa è la pista da slittino più lunga d’Italia!!! Si scende a tutta velocità per 10 km e se ti vuoi divertire tagga i tuoi amici e portali qui @rosskopf_montecavallo I più folli possono scendere persino di notte!! La discesa dura più di mezz’ora Il cost facebook