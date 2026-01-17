Sigep il gusto accende la fiera | Qui un mondo fatto di inclusione

Da ilrestodelcarlino.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigep, la fiera internazionale dedicata al settore foodservice, si svolge a Rimini fino a martedì, offrendo una panoramica completa su produzione, tecnologie e tendenze del settore. Organizzata da Italian Exhibition Group, rappresenta un punto di riferimento per operatori e professionisti del fuoricasa, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo. Un appuntamento che evidenzia come il gusto possa essere il filo conduttore di un mondo in continua evoluzione.

di Giuseppe Catapano Nel mondo del foodservice c’è Rimini al centro. Merito di Sigep World, la fiera di Italian Exhibition Group che fino a martedì ospita gli operatori del fuoricasa, dalla produzione alle tecnologie. Sotto i riflettori le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle aziende del made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in decisa espansione e l’India nel ruolo di Paese ospite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sigep il gusto accende la fiera qui un mondo fatto di inclusione

© Ilrestodelcarlino.it - Sigep, il gusto accende la fiera: "Qui un mondo fatto di inclusione"

Leggi anche: L’ora di Sigep World. Il ministro Locatelli apre il salone del gusto

Leggi anche: Fiere. da domani a Rimini 5 giorni di Sigep, il salone del gusto di Ieg

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sigep, il gusto accende la fiera: Qui un mondo fatto di inclusione; Borsci S. Marzano al SIGEP 2026: dove la tradizione accende l’innovazione; AVPN accende il 2026 con il Vera Pizza Day, tra impegno sociale e comunicazione internazionale. E con la partecipazione al SIGEP World messaggi sul futuro del comparto.

sigep gusto accende fieraSigep 2026: le eccellenze del food service made in Italy protagoniste alla fiera di Rimini - Fino a martedì 20 gennaio, la manifestazione di Italian Exhibition Group ospita nel quartiere fieristic ... finanza.repubblica.it

sigep gusto accende fieraCna Rimini protagonista al Sigep, l’artigianato del gusto al centro della scena internazionale - Lo stand sarà animato da incontri, momenti di dialogo e degustazioni, diventando uno spazio vivo all’interno della fiera ... riminitoday.it

Fiere. da domani a Rimini 5 giorni di Sigep, il salone del gusto di Ieg - A partire da domani, venerdì 16 gennaio, la città di Rimini ospiterà la ... romadailynews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.