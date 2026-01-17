Sigep il gusto accende la fiera | Qui un mondo fatto di inclusione

Sigep, la fiera internazionale dedicata al settore foodservice, si svolge a Rimini fino a martedì, offrendo una panoramica completa su produzione, tecnologie e tendenze del settore. Organizzata da Italian Exhibition Group, rappresenta un punto di riferimento per operatori e professionisti del fuoricasa, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo. Un appuntamento che evidenzia come il gusto possa essere il filo conduttore di un mondo in continua evoluzione.

Nel mondo del foodservice c'è Rimini al centro. Merito di Sigep World, la fiera di Italian Exhibition Group che fino a martedì ospita gli operatori del fuoricasa, dalla produzione alle tecnologie. Sotto i riflettori le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle aziende del made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in decisa espansione e l'India nel ruolo di Paese ospite.

