L’ora di Sigep World Il ministro Locatelli apre il salone del gusto

Da oggi a martedì, Sigep World a Rimini si conferma come punto di riferimento internazionale nel settore del foodservice. La fiera riunisce professionisti, aziende e appassionati, offrendo un’occasione per scoprire novità, tendenze e innovazioni nel mondo del dolce e del cibo di qualità. L’apertura ufficiale, con il ministro Locatelli, sottolinea l’importanza di questa manifestazione per il settore alimentare italiano e globale.

L’ora di Sigep World, la fiera più dolce di Rimini. Da oggi a martedì i padiglioni del quartiere espositivo riminese tornano a essere il centro di gravità del foodservice globale. Il mondo del fuoricasa si ritrova in Riviera per la 47esima edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group che riunisce in un unico contesto produzione, tecnologie e mercati. Ce n’è per tutti i gusti se si considera che le filiere interessate – gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza – vengono rappresentate come parti integranti di uno stesso ecosistema. Oggi alle 12 (Vision plaza, cupola Cagnoni nella hall Sud) è in programma la cerimonia di inaugurazione: interverranno Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di Ice Agenzia, e Juri Magrini, assessore comunale alle Attività economiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

