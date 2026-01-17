Siena Percussion Group al Circolo Artistico

Il Circolo Artistico di Arezzo ospita il Siena Percussion Group, domenica 18 gennaio alle 17.30. L’ensemble, composto da giovani musicisti del Conservatorio di Siena, propone un concerto dedicato alle innovazioni nella musica per percussioni. L’evento è un’occasione per scoprire le nuove tendenze e le potenzialità espressive di questo genere musicale, in un contesto sobrio e attento alla qualità artistica.

ARezzo, 17 gennaio 2026 – Domenica 18 gennaio alle ore 17.30, nel salone delle feste del Circolo Artistico di Arezzo si terrà un concerto dedicato alle nuove frontiere della musica per percussioni, con protagonista il Siena Percussion Group, ensemble formato da giovani musicisti, studenti del Conservatorio di Siena. Il programma, dal titolo "News Lands of Percussions", accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro sorprendente e poco conosciuto. Le percussioni, spesso associate esclusivamente ai tamburi e al ritmo, si rivelano invece strumenti estremamente ricchi e versatili, capaci di creare melodie, armonie e atmosfere raffinate.

