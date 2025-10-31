Oggi pomeriggio dalle ore 18 al Circolo Artistico di Arezzo si svolgerà la presentazione del libro "I Buoni non Esistono" di Gianfrancesco Turano, edizioni Sem. Modererà Sara Lucaroni e al termine della serata sarà offerto a tutti i partecipanti un ricco apericena nelle stanze del Circolo. L’evento è ad ingresso libero. Gianfrancesco Turano (Reggio Calabria, 1962) è inviato speciale dell’Espresso dove lavora dal 2009 come giornalista d’inchiesta. Laureato in letteratura greca a Milano, traduttore e drammaturgo vincitore del premio Ater (1989), ha pubblicato numerosi romanzi. Il libro racconta la vicenda del protagonista Mariano Greco che dopo una carriera in polizia interrotta contro la sua volontà, si è reinventato investigatore privato nella Milano sempre più proiettata nel futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I Buoni non Esistono" . Turano al Circolo Artistico