Un tributo a Pino Daniele al Circolo Artistico

Arezzo, 19 novembre 2025 – Il Circolo Artistico di Arezzo regala alla città un emozionante tributo a Pino Daniele. Un nuovo regalo alla città di Arezzo arriva dal Circolo Artistico, che continua a distinguersi per la qualità delle sue proposte culturali. Domenica 23 novembre 2025 alle ore 17.30, nel raffinato Salone delle Feste, andrà in scena “ Terra Mia – Pino Daniele Tribute”, uno degli omaggi musicali più apprezzati dedicati al grande cantautore napoletano. Nato nel 2014 da un’idea di Umberto Folleri e Max Amazio, il progetto “Terra Mia” si propone di far rivivere la poesia, le sonorità e l’energia artistica di Pino Daniele, attraversando la sua produzione dal 1977 in avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un tributo a Pino Daniele al Circolo Artistico

Approfondisci con queste news

Tributo a Pino Daniele + Degustazione Napoletana Venerdì 21 novembre – ore 21:00 Teatro dei Lazzari Felici, nel cuore del centro storico di Napoli Un viaggio tra musica, emozioni e sapori autentici per celebrare il grande Pino Daniele, nato e cresci - facebook.com Vai su Facebook

Tributo a Pino Daniele - Barbara Ravasio, affiancata al vocalist Gianni Conte, sarà impegnata in un omaggio a Pino Daniele in versione orchestrale, negli arrangiamenti di Marco Gotti. Scrive ecodibergamo.it

Napoli riabbraccia Pino Daniele con un concerto tributo - Questa sera in piazza del Plebiscito e sabato 20 settembre su Raiuno, Raiplay e Rai Radio 2 l'appuntamento con "Pino è - Come scrive ansa.it

Tributo a Pino Daniele a Benevento, "10 anni senza 'e te" - Bilancio positivo per il settimo appuntamento con la musica d'autore firmato "Il Sannita": il tributo a Pino Daniele, "10 anni senza 'e te", è stato infatti premiato a Benevento con il gradimento ... Segnala ansa.it