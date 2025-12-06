Comune | ordinanza antibivacco in favore di tutela e decoro

A Poggibonsi il Comune ha adottato l’ordinanza antibivacco. Tutela del decoro, della fruibilità delle aree pubbliche e della vivibilità del territorio. La necessità è stata condivisa nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il 17 novembre con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza e delle Forze dell’Ordine. Visto il parere conforme del Comitato, il Comune ha adottato il provvedimento per contrastare bivacchi e soste non autorizzate nelle aree pubbliche, spesso associate al consumo di bevande alcoliche con conseguenze in termini di vivibilità. L’ordinanza vieta di stazionare, sedersi o sdraiarsi in modo non episodico e finalizzato al riposo notturno o alla sosta prolungata non motivata da esigenze di attesa o di transito (il cosiddetto ‘bivacco’) in particolare in una serie di aree aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comune: ordinanza antibivacco in favore di tutela e decoro

