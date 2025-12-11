Sarà vietato a Natale! Scatta l’ordinanza nel comune italiano | cosa succede

In vista delle festività natalizie, il comune italiano ha deciso di adottare un'ordinanza che vieta determinate attività, suscitando sorpresa e curiosità tra i cittadini. Mentre le luminarie illuminano le strade e le star come Rocco Hunt si preparano ad esibirsi, questa misura rappresenta una svolta normativa senza precedenti. Ecco cosa cambia e cosa comporta questa decisione.

Dietro il luccichio delle luminarie e l'eccitazione per l'arrivo di star come Rocco Hunt, si nasconde una stretta normativa senza precedenti. Il sindaco ha firmato l'ordinanza n. 186, un provvedimento "contingibile e urgente" destinato a blindare il centro e a ridisegnare la mappa della movida per cinque serate cruciali. Si tratta di una mossa drastica che solleva interrogativi: è la sicurezza a dettare le nuove regole, o c'è il timore che la festa diventi ingovernabile? Il piano anti-caos è già scattato e i cittadini si chiedono: fino a che punto arriveranno i divieti? Forio, la Notte Bianca diventa blindata: i divieti anti-caos per Rocco Hunt e Capodanno.

